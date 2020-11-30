Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tam 7 gol atıldı. Karşılamayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tam 7 gol atıldı. Karşılamayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Heyecan dozu hayli yüksek olan ve tempolu oynanan derbi maçı, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...