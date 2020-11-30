  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 30 Kasım 2020 13:38

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tam 7 gol atıldı. Karşılamayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tam 7 gol atıldı. Karşılamayı 10 kişi tamamlayan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

1/ 7
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

Heyecan dozu hayli yüksek olan ve tempolu oynanan derbi maçı, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...

2/ 7
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

A BOLA (PORTEKİZ) "Aboubakar, İstanbul derbisinde belirleyici oldu"

3/ 7
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dünya basınında!

LE BLED PARLE (FRANSA) "Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 2 golüyle kazandı"

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM