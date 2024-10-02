  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Maç ertelendi

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Maç ertelendi

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durduruldu. Müsabakanın yarına ertelenmesine karar verildi.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Maç ertelendi - Resim: 1

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan maçta son EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karışı karşıya geldi.

1 / 9
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Maç ertelendi - Resim: 2

TAKIMLAR SOYUNMA ODASINA GÖNDERİLDİ

Karşılaşmanın ilk periyodunun başında 2'nci dakikada skor henüz 4-2 Fenerbahçe lehine iken her iki tribünden de atılan meşale ve yabancı cisimler nedeniyle takımlar hakem kararıyla soyunma odasına gönderildi. 

2 / 9
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Maç ertelendi - Resim: 3

Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından salonun boşaltılacağı ve maçın seyircisiz oynanacağı kararı anons edildi.

3 / 9
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Maç ertelendi - Resim: 4

TRİBÜNLER BOŞALTILDI

Emniyet güçlerinin gözetiminde salondan önce Beşiktaşlı sonra Fenerbahçeli taraftarlar çıkarıldı.

4 / 9