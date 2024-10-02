Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Maç ertelendi

TAKIMLAR SOYUNMA ODASINA GÖNDERİLDİ

Karşılaşmanın ilk periyodunun başında 2'nci dakikada skor henüz 4-2 Fenerbahçe lehine iken her iki tribünden de atılan meşale ve yabancı cisimler nedeniyle takımlar hakem kararıyla soyunma odasına gönderildi.