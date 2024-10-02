Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçında yapılan anonsla tribünlerin boşaltılmasına karar verildi. Müsabaka seyircisiz devam edecek.