Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durduruldu. Müsabaka seyircisiz olarak devam edecek.
Kaynak: DHA
Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan maçta son EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karışı karşıya geldi.
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Müsabakanın 2'nci dakikasında mücadele 4-2 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü ile devam ederken tribünlerden atılan yabancı maddelerin ardından hakemlerin uyarısıyla Türk ekipleri soyunma odasının yolunu tuttu.
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Öte yandan maçta ilk düdüğün ardından iki ekip taraftarı da küfürlü tezahüratlarda bulunduğu gözlendi.
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MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçında yapılan anonsla tribünlerin boşaltılmasına karar verildi. Müsabaka seyircisiz devam edecek.
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