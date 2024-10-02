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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durduruldu. Müsabaka seyircisiz olarak devam edecek.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı - Resim: 1

Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan maçta son EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karışı karşıya geldi. 

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı - Resim: 2

Müsabakanın 2'nci dakikasında mücadele 4-2 sarı-lacivertli ekibin üstünlüğü ile devam ederken tribünlerden atılan yabancı maddelerin ardından hakemlerin uyarısıyla Türk ekipleri soyunma odasının yolunu tuttu.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı - Resim: 3

Öte yandan maçta ilk düdüğün ardından iki ekip taraftarı da küfürlü tezahüratlarda bulunduğu gözlendi.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olay: Tribünler boşaltıldı - Resim: 4

MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçında yapılan anonsla tribünlerin boşaltılmasına karar verildi. Müsabaka seyircisiz devam edecek.

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