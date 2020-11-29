Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu!
Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapacak. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Namoğlu yönetecek.
Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapacak. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Namoğlu yönetecek.
Derbi önce Fenerbahçe 20 puanla ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 13 puanla 7. sırada. Kritik maç öncesi Erol Bulut ve Sergen Yalçın derbi 11'ini belirledi! İşte detaylar...