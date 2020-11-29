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  3. 29 Kasım 2020 12:17

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapacak. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Namoğlu yönetecek.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu!

Süper Lig'in 10. haftası Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapacak. Ülker Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadeleyi Tugay Kaan Namoğlu yönetecek.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu!

Derbi önce Fenerbahçe 20 puanla ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş ise 13 puanla 7. sırada. Kritik maç öncesi Erol Bulut ve Sergen Yalçın derbi 11'ini belirledi! İşte detaylar...

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu!

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un ilk 11'i şu şekilde:

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 11'leri belli oldu!

Altay

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