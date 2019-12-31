Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüşüyor

Rami'ye yakın kişilerin L'Equipe'e yaptığı konuşmada Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: Uzun zamandır süre almayı hazır bir vaziyette bekliyor. Yalnızca tek bir isteği var; o da yeniden sahada olmak. Az kullanıldığı için kafası karışık.