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  3. 31 Aralık 2019 10:50

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüşüyor

Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor deplasmanında alınan kritik galibiyetle ilk devreyi 4. kapatan Fenerbahçe, transfere odaklandı. Sadık'ın sezonu kapatması, Zanka ve Adil Rami'nin de beklentilerin altında kalması ara transfer dönemi öncesi

Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüşüyor

RAMI YOLCU Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen ve genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen Adil Rami'nin bu durumdan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüşüyor

Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in "Teknik direktörü tarafından yedeğe kaldırılan Adil Rami, Fenerbahçe'de başarılı olamıyor" başlığı ile verdiği özel haberde çarpıcı detaylar paylaşıldı.

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Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüşüyor

Rami'ye yakın kişilerin L'Equipe'e yaptığı konuşmada Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: Uzun zamandır süre almayı hazır bir vaziyette bekliyor. Yalnızca tek bir isteği var; o da yeniden sahada olmak. Az kullanıldığı için kafası karışık.

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Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüşüyor

Bu sözler, Rami'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği iddialarını güçlendirdi. Öte yandan yine Fransız basını tarafından daha önce de gündeme getirilen bu iddia sportif direktör Comolli tarafından yalanlanmıştı.

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