Fenerbahçe Beşiktaş'ın eski yıldızıyla görüşüyor
Süper Lig'in 17. haftasında Rizespor deplasmanında alınan kritik galibiyetle ilk devreyi 4. kapatan Fenerbahçe, transfere odaklandı. Sadık'ın sezonu kapatması, Zanka ve Adil Rami'nin de beklentilerin altında kalması ara transfer dönemi öncesi
RAMI YOLCU Fenerbahçe'ye dünya şampiyonu apoletiyle gelen ve genellikle Ziraat Türkiye Kupası maçlarında rotasyon oyuncusu olarak tercih edilen Adil Rami'nin bu durumdan oldukça mutsuz olduğu öğrenildi.
Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe'in "Teknik direktörü tarafından yedeğe kaldırılan Adil Rami, Fenerbahçe'de başarılı olamıyor" başlığı ile verdiği özel haberde çarpıcı detaylar paylaşıldı.
Rami'ye yakın kişilerin L'Equipe'e yaptığı konuşmada Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin şu ifadeler kullanıldı: Uzun zamandır süre almayı hazır bir vaziyette bekliyor. Yalnızca tek bir isteği var; o da yeniden sahada olmak. Az kullanıldığı için kafası karışık.