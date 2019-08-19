Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gözdesine talip oldu
Süper Lig'de yeni sezon başladı, Fenerbahçe henüz istediği transferleri yapamadı. Transfer sezonunun bitmesine 2 hafta kalırken, sarı lacivertliler Beşiktaş'ın peşinde olduğu ismi listesine aldı. Fenerbahçe'nin radarına giren oyuncu için
Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, kadrosunu derinleştirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekip, golcü ve defans transferlerinin ardından orta sahasını da güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı.