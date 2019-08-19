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  3. 19 Ağustos 2019 12:35

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gözdesine talip oldu

Süper Lig'de yeni sezon başladı, Fenerbahçe henüz istediği transferleri yapamadı. Transfer sezonunun bitmesine 2 hafta kalırken, sarı lacivertliler Beşiktaş'ın peşinde olduğu ismi listesine aldı. Fenerbahçe'nin radarına giren oyuncu için

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gözdesine talip oldu

Süper Lig'e mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, kadrosunu derinleştirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gözdesine talip oldu

Sarı-lacivertli ekip, golcü ve defans transferlerinin ardından orta sahasını da güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gözdesine talip oldu

Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakibi ise Beşiktaş...

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gözdesine talip oldu

Sky Sports'un iddiasına göre siyah-beyazlı takımın uzun süredir görüştüğü Yevhen Konoplyanka transferi maddi nedenlerden dolayı zora girdi.

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