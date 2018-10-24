Fenerbahçe Marcos Rojo bombası
Sezona oldukça kötü başlayan Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcos Rojo temasa geçtiği iddia edildi.
Süper Lig'de 9 maçta topladığı 9 puanla zor günler geçiren Fenerbahçe bir yandan karosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.
Ara transfer döneminde kadrosuna 2 takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin M.United'da 11'de şans bulmakta zorlanan Arjantinli stoper Marcos Rojo'yu transfer etmek istediği öğrenildi.
UZUN VADELİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Sportif direktör Comolli'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği Rojo'nun da Arjantin Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek için direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği ifade ediliyor.