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  3. 24 Ekim 2018 13:01

Fenerbahçe Marcos Rojo bombası

Sezona oldukça kötü başlayan Fenerbahçe'nin, Manchester United'ın yıldız futbolcusu Marcos Rojo temasa geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe Marcos Rojo bombası

Süper Lig'de 9 maçta topladığı 9 puanla zor günler geçiren Fenerbahçe bir yandan karosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.

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Fenerbahçe Marcos Rojo bombası

Ara transfer döneminde kadrosuna 2 takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin M.United'da 11'de şans bulmakta zorlanan Arjantinli stoper Marcos Rojo'yu transfer etmek istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe Marcos Rojo bombası

UZUN VADELİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sportif direktör Comolli'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği Rojo'nun da Arjantin Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek için direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği ifade ediliyor.

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Fenerbahçe Marcos Rojo bombası

OPSİYON FİYATI UYGUN OLMALI

Fenerbahçe'nin Marcos Rojo'yu uzun vadeli olarak düşündüğü bu yüzden satın alma opsiyonunu mümkün olduğu kadar uygun bir fiyata çekmeyi planladığı da gelen haberler arasında.

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