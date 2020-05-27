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  3. 27 Mayıs 2020 10:56

Fenerbahçe bombayı patlatıyor!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada yeni sezon için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor!

Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde teknik ekibe ilk takviye gerçekleştirildi.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor!

Kanarya, 2003-2008 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Mehmet Aurelio'yu yardımcı antrenörlük görevine getirdi.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor!

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun ardından Tuncay Şanlı'nın da teknik ekibe dahil edileceği belirtildi.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor!

Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile birlikte 4 eski oyuncunun yeni sezonda yeni teknik direktör ile birlikte çalışmaları planlanıyor.

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