Fenerbahçe bombayı patlatıyor!
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada yeni sezon için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Sezonun sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde hareketli günler geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde teknik ekibe ilk takviye gerçekleştirildi.
Kanarya, 2003-2008 yılları arasında sarı-lacivertli formayı terleten Mehmet Aurelio'yu yardımcı antrenörlük görevine getirdi.
Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun ardından Tuncay Şanlı'nın da teknik ekibe dahil edileceği belirtildi.