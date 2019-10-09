Fenerbahçe büyük bombayı devre arasında patlatacak
Yaz transfer döneminde adeta transfer şov yapan Fenerbahçe, büyük bombayı devre arasında patlatacak. Sarı lacivertli takımın yöneticileri dünya devinde forma giyen 10 numara için çalışmalara başladı .
Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'nin yeni yıldaki tek hedefi mutlak şampiyonluk...
Bu doğrultuda ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, kadrosunu baştan aşağı yeniledi.
Yeni sezon için kadrosunu 12 takviyeyle güçlendiren sarı-lacivertliler, 14 futbolcusuyla da yollarını ayırdı.