  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Ekim 2019 00:01

Fenerbahçe büyük bombayı devre arasında patlatacak

Yaz transfer döneminde adeta transfer şov yapan Fenerbahçe, büyük bombayı devre arasında patlatacak. Sarı lacivertli takımın yöneticileri dünya devinde forma giyen 10 numara için çalışmalara başladı .

Fenerbahçe büyük bombayı devre arasında patlatacak

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'nin yeni yıldaki tek hedefi mutlak şampiyonluk...

1/ 14
Fenerbahçe büyük bombayı devre arasında patlatacak

Bu doğrultuda ezeli rakibi Galatasaray ile birlikte hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-lacivertliler, kadrosunu baştan aşağı yeniledi.

2/ 14
Fenerbahçe büyük bombayı devre arasında patlatacak

Yeni sezon için kadrosunu 12 takviyeyle güçlendiren sarı-lacivertliler, 14 futbolcusuyla da yollarını ayırdı.

3/ 14
Fenerbahçe büyük bombayı devre arasında patlatacak

Yaptığı transferlere rağmen Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken sakatlıklarla boğuşan Kanarya, devre arası transfer dönemi için düğmeye bastı.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM