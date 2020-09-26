Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden
Transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'den sonra yeni forvetin kim olacağı merak ediliyordu. Sarı lacivertiler Galatasaray derbisi öncesi Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı renklerine bağladı.
Derbide Tanzanyalı forvetin kadroda olması beklenirken, sarı lacivertliler bir golcüyü daha kadrosuna katacak.
Hatayspor beraberliği sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.