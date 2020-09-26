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  3. 26 Eylül 2020 17:21

Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden

Transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'den sonra yeni forvetin kim olacağı merak ediliyordu. Sarı lacivertiler Galatasaray derbisi öncesi Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı renklerine bağladı.

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Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden

Derbide Tanzanyalı forvetin kadroda olması beklenirken, sarı lacivertliler bir golcüyü daha kadrosuna katacak.

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Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden

Hatayspor beraberliği sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirilmişti.

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Fenerbahçe büyük oynuyor! 2 süper yıldız birden

ZE LUIS'İN TRANSFERİ İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLDİ Listede bulunan Porto'dan Ze Luis'in transferi için geri sayıma geçildi. Oyuncu ile anlaşan Fenerbahçeli yetkililer Portekiz kulübü ile satın alma opsiyonlu kiralık konusunda pazarlıklarda sona geldi.

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