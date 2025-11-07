Fenerbahçe, Çekya deplasmanından 1 puanla döndü

61’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Duran’ın kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutta kaleci Jedicka, topu iki hamlede kurtardı. 78'inci dakikada Viktorie Plzen Adu'yla gole yaklaştı. Bu oyuncunun şutunda top direkten döndü. 90+5'inci dakikada Duran, rakibinin şortundan tutup çekmesi sebebiyle yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı itirazlarında bulundu. 90+7'nci dakikada maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltının olmadığı yönünde kararı verdi.