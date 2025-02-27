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Fenerbahçe çeyrek finale adını yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe çeyrek finale adını yazdırdı - Resim: 1

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında  deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka sarı-lacivertli ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. 

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Fenerbahçe çeyrek finale adını yazdırdı - Resim: 2

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17. ve 27. dakikalarda Anderson Talisca, 23. dakikada Youssef En-Nesyri ve 83. dakikada Filip Kostic kaydetti.

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Fenerbahçe çeyrek finale adını yazdırdı - Resim: 3

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE

Bu skorun ardından B Grubu'nda 3'te 3 yapan Fenerbahçe, puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğunda yer alarak adını çeyrek finale yazdırdı. 3 puanla 4. sırada bulunan Gaziantep FK ise turnuvaya veda etti.

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Fenerbahçe çeyrek finale adını yazdırdı - Resim: 4

Öte yandan Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kura çekiminin tarihi açıklandı. TFF'nin açıklamasında "Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Müsabakaları Kura Çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

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