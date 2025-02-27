Fenerbahçe çeyrek finale adını yazdırdı

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALDE

Bu skorun ardından B Grubu'nda 3'te 3 yapan Fenerbahçe, puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğunda yer alarak adını çeyrek finale yazdırdı. 3 puanla 4. sırada bulunan Gaziantep FK ise turnuvaya veda etti.