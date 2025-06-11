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  4. Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Senegal asıllı Alman oyuncu Leroy Sane, Galatasaray için bu akşam İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray için İstanbul'a geliyor - Resim: 1

Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane, kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

Sky Sport'un haberine göre; Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini reddetti ve takımdan ayrılacağını iletti.

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Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray için İstanbul'a geliyor - Resim: 2

Galatasaray'la son görüşmeleri yapan Sane, Süper Lig'e transfer olmak üzere.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefinde olan Sane'nin sarı kırmızılılardan alacağı ücret ortaya çıktı.

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Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray için İstanbul'a geliyor - Resim: 3

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray için İstanbul'a geliyor - Resim: 4

İSTANBUL’A GELECEK

Sane, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'ı tercih etti. 

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