Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray transferi bitirmek üzere!
Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Leroy Sane, Galatasaray'a transfer olmak üzere. Yıldız futbolcunun sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı.
Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane, kulübüyle anlaşma sağlayamadı.
Sky Sport'un haberine göre; Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini reddetti ve takımdan ayrılacağını iletti.
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Galatasaray'la son görüşmeleri yapan Sane, Süper Lig'e transfer olmak üzere.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefinde olan Sane'nin sarı kırmızılılardan alacağı ücret ortaya çıktı.
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Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladı.
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İSTANBUL’A GELECEK
Sane, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'ı tercih etti.
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