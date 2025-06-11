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  4. Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray transferi bitirmek üzere!

Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray transferi bitirmek üzere!

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Leroy Sane, Galatasaray'a transfer olmak üzere. Yıldız futbolcunun sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı.

Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray transferi bitirmek üzere! - Resim: 1

Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane, kulübüyle anlaşma sağlayamadı.

Sky Sport'un haberine göre; Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini reddetti ve takımdan ayrılacağını iletti.

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Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray transferi bitirmek üzere! - Resim: 2

Galatasaray'la son görüşmeleri yapan Sane, Süper Lig'e transfer olmak üzere.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefinde olan Sane'nin sarı kırmızılılardan alacağı ücret ortaya çıktı.

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Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray transferi bitirmek üzere! - Resim: 3

Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe de istiyordu... Galatasaray transferi bitirmek üzere! - Resim: 4

İSTANBUL’A GELECEK

Sane, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray'ı tercih etti.

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