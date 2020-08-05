Fenerbahçe düğmeye bastı! Hepsiyle yollar ayrılıyor
TFF'nin ilan ettiği harcama limiti nedeniyle transferde büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, takımdaki bazı yüksek maaşlı isimleri göndermeye karar verdi. İşte detaylar...
TFF'nin ilan ettiği harcama limiti nedeniyle transferde büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, takımdaki bazı yüksek maaşlı isimleri göndermeye karar verdi. İşte detaylar...
Takvim'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim hem yüksek ücret alan hem de kadroda yeterinde faydalanamadığı isimleri satmaya karar verdi.