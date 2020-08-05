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  3. 05 Ağustos 2020 14:00

Fenerbahçe düğmeye bastı! Hepsiyle yollar ayrılıyor

TFF'nin ilan ettiği harcama limiti nedeniyle transferde büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, takımdaki bazı yüksek maaşlı isimleri göndermeye karar verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe düğmeye bastı! Hepsiyle yollar ayrılıyor

TFF'nin ilan ettiği harcama limiti nedeniyle transferde büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe, takımdaki bazı yüksek maaşlı isimleri göndermeye karar verdi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe düğmeye bastı! Hepsiyle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de, TFF'nin açıkladığı 154 milyon 411 bin TL'lik harcama limitinin şoku sürüyor.

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Fenerbahçe düğmeye bastı! Hepsiyle yollar ayrılıyor

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-lacivertli yönetim hem yüksek ücret alan hem de kadroda yeterinde faydalanamadığı isimleri satmaya karar verdi.

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Fenerbahçe düğmeye bastı! Hepsiyle yollar ayrılıyor

Fenerbahçe bu oyunculardan hem bonservis geliri elde etmeyi hem de yüksek ücretlerinden kurtulmayı planlıyor. İşte o isimler...

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