Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao'ya mağlup oldu
UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Taraftar ''Yönetim istifa'' sloganları attı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında kalmak için sahaya çıktı.
Sarı Lacivertliler altıncı haftanın açılışında Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetti.
Maçın 5. ve 45. dakikasında gelen gollerle konuk ekip maçı 2-0 kazandı.
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Mert Müldür gördüğü ikinci sarı kartla 68. dakikada oyundan atıldı ve cezalı duruma düştü. Müldür, Lyon maçında forma giyemeyecek.
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Hatası sonrası önce Samet Akaydin'i ıslıklayan Fenerbahçe taraftarı ardından "Yönetim istifa" ve "Aziz Yıldırım" tezahüratları yaptı.
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Avrupa Ligi'nde 15. sırada bulunan Fenerbahçe bu sonuçla 8 puanda kaldı.
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