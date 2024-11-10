Fenerbahçe evinde Sivasspor'u yendi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 12’nci haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 4-0 mağlup etti.
Süper Lig’in 12’nci haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor’u konuk etti. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Çimen üstlendi.
Maçın ilk 20 dakikası Fenerbahçe’nin baskılı oyunuyla geçse de gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, 24’üncü dakikada öne geçti. Sağ kanatta Tadic ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş’ın arka direğe gönderdiği topu Samet Akaydin, ağlarla buluşturdu: 1-0. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
Fenerbahçe, 52’nci dakikada penaltı kazandı. Youssef En Nesyri, ceza sahası içinde kaleci Nikolic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce kale vuruşunu gösteren hakem Kadir Sağlam, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 54’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek farkı 2’ye çıkardı: 2-0. 82’nci dakikada Fenerbahçe farkı 3’e yaptı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Fred’in kale önüne çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Savunmanın uzaklaştırdığı topla ceza sahası yayının biraz gerisinde buluşan Amrabat’ın gelişine sert şutunda top ağlara gitti: 3-0. Fenerbahçe, 90+4’üncü dakikada 4’üncü golü buldu. Kendi yarı sahasında topla buluşan Szymanski, orta alana kadar topu sürdükten sonra pasını sol taraftan gelen Saint-Maximin’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.
Karşılaşma Fenerbahçe’nin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.
JOSE MOURİNHO KULÜBEDE YER ALAMADI
Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından ‘rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle 1 maç men cezası alan teknik direktör Jose Mourinho, Sivasspor maçında takımın başında olamadı. Saha kenarında Jose Mourinho’nun yerine yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.