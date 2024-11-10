Fenerbahçe evinde Sivasspor'u yendi

Fenerbahçe, 52’nci dakikada penaltı kazandı. Youssef En Nesyri, ceza sahası içinde kaleci Nikolic’in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce kale vuruşunu gösteren hakem Kadir Sağlam, VAR’dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 54’üncü dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek farkı 2’ye çıkardı: 2-0. 82’nci dakikada Fenerbahçe farkı 3’e yaptı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Fred’in kale önüne çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Savunmanın uzaklaştırdığı topla ceza sahası yayının biraz gerisinde buluşan Amrabat’ın gelişine sert şutunda top ağlara gitti: 3-0. Fenerbahçe, 90+4’üncü dakikada 4’üncü golü buldu. Kendi yarı sahasında topla buluşan Szymanski, orta alana kadar topu sürdükten sonra pasını sol taraftan gelen Saint-Maximin’e aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.

Karşılaşma Fenerbahçe’nin 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.