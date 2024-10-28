Fenerbahçe forvetleriyle kazandı, Mourinho yine memnun olmadı
Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederken, goller Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'dan geldi. Maçın ardından kameralar karşısına geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları ise dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Youssef En-Nesyri, 55. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği gollerle 3 puana uzandı. Teknik Direktör Jose Mourinho, bu sezon ikinci kez bir lig maçına çift forvet başlarken, iki isim de gol sevinci yaşamış oldu.
Fenerbahçe bu sezon ligde 6. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti. Müsabakanın 90 dakikasında oyun üstünlüğünü elinde tutan sarı-lacivertliler, kalesini de gole kapattı. Tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu sezon 6. kez ligde gol yemedi.
Fenerbahçe , ligin 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, 15. dakikada kafayla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu sezon 3. kez 11'de başlayan En-Nesyri, 9 lig maçında forma giydi.