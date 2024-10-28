Fenerbahçe forvetleriyle kazandı, Mourinho yine memnun olmadı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Youssef En-Nesyri, 55. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği gollerle 3 puana uzandı. Teknik Direktör Jose Mourinho, bu sezon ikinci kez bir lig maçına çift forvet başlarken, iki isim de gol sevinci yaşamış oldu.