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Fenerbahçe forvetleriyle kazandı, Mourinho yine memnun olmadı

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederken, goller Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'dan geldi. Maçın ardından kameralar karşısına geçen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamaları ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Fenerbahçe forvetleriyle kazandı, Mourinho yine memnun olmadı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 15. dakikada Youssef En-Nesyri, 55. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği gollerle 3 puana uzandı. Teknik Direktör Jose Mourinho, bu sezon ikinci kez bir lig maçına çift forvet başlarken, iki isim de gol sevinci yaşamış oldu.

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Fenerbahçe forvetleriyle kazandı, Mourinho yine memnun olmadı - Resim: 2

Fenerbahçe bu sezon ligde 6. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti. Müsabakanın 90 dakikasında oyun üstünlüğünü elinde tutan sarı-lacivertliler, kalesini de gole kapattı. Tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, bu sezon 6. kez ligde gol yemedi.

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Fenerbahçe forvetleriyle kazandı, Mourinho yine memnun olmadı - Resim: 3

Fenerbahçe , ligin 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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Fenerbahçe forvetleriyle kazandı, Mourinho yine memnun olmadı - Resim: 4

Mücadeleye 11'de başlayan Youssef En-Nesyri, 15. dakikada kafayla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu sezon 3. kez 11'de başlayan En-Nesyri, 9 lig maçında forma giydi.

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