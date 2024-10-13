Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.
Kaynak: AA, İHA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.
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Seremoni öncesi hakemler ve iki takımın oyuncuları, 'Kadına ve Çocuğa Dokunma' pankartını açarken, tribünler alkışlarla karşılık verdi.
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Fenerbahçe, ilk yarıda Borgella ve Yağmur Uraz ile girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Galatasaray ise ceza sahasına girmekte zorluk yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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Müsabakanın ikinci yarısına da etkili başlayan ev sahibi; ilk dakikalarda Yağmur ve Busem ile pozisyonlara girerken sonuç alamadı.
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