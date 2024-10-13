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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi'ni 2-0 mağlup etti.

Kaynak: AA, İHA
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu - Resim: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu - Resim: 2

Seremoni öncesi hakemler ve iki takımın oyuncuları, 'Kadına ve Çocuğa Dokunma' pankartını açarken, tribünler alkışlarla karşılık verdi.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu - Resim: 3

Fenerbahçe, ilk yarıda Borgella ve Yağmur Uraz ile girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, Galatasaray ise ceza sahasına girmekte zorluk yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu - Resim: 4

Müsabakanın ikinci yarısına da etkili başlayan ev sahibi; ilk dakikalarda Yağmur ve Busem ile pozisyonlara girerken sonuç alamadı.

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