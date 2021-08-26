Fenerbahçe golcü transferinde 2 yıldız isim için düğmeye bastı

ALEXİS SANCHEZ'İN SON DURUMU

Bir dönem Arsenal'de Mesut Özil'in takım arkadaşı da olan Şilili yıldız, geçen sezon başında bedelsiz olarak Inter'e transfer olmuştu. Inter ile şampiyon tamamlanan sezonda 30 maçta forma giyen Alexis, 7 gol atıp 7 de asist yaptı. Yılda 7 milyon euro kazanan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.