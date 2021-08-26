Fenerbahçe golcü transferinde 2 yıldız isim için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süre Sörloth ile ilgilenen ancak Leipzig'in Norveçli golcüsü Real Sociedad'a kiralaması sonrasında Sarı-lacivertli kulüp dünyaca ünlü bir golcü almak için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin forvet transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Uzun süre Sörloth ile ilgilenen ancak Leipzig'in Norveçli golcüsü Real Sociedad'a kiralaması sonrasında Sarı-lacivertli kulüp dünyaca ünlü bir golcü almak için harekete geçti. Fenerbahçe'nin hedefinde ise Alexandre Lacazette ve Alexis Sanchez var.
Fenerbahçe 'nin golcü transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sörloth'tan istediğini alamayan Sarı-lacivertli kulübün, dünyaca ünlü bir golcü almaya çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin hedefinde Alexis Sanchez ve Alexandre Lacazette'in olduğu iddia edildi.
Sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar, iki yıldızdan birinin transfer edilmesi için binlerce paylaşım yaptı.
ALEXİS SANCHEZ'İN SON DURUMU
Bir dönem Arsenal'de Mesut Özil'in takım arkadaşı da olan Şilili yıldız, geçen sezon başında bedelsiz olarak Inter'e transfer olmuştu. Inter ile şampiyon tamamlanan sezonda 30 maçta forma giyen Alexis, 7 gol atıp 7 de asist yaptı. Yılda 7 milyon euro kazanan 32 yaşındaki yıldız futbolcunun takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.