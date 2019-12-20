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  3. 20 Aralık 2019 10:16

Fenerbahçe gözünü ona dikti!

Bu sezon kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, skora daha çok katkı yapan oyunculara yönelecek. Deniz, Moses, Ferdi ve Rodrigues'in gol ve asist performansından memnun olmayan Yanal, yönetime oca ayı transfer dönemi için ün

Fenerbahçe gözünü ona dikti!

Ara transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu.

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Fenerbahçe gözünü ona dikti!

Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler, ocak ayı için işi sıkı tutuyor.

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Fenerbahçe gözünü ona dikti!

Sezon sonunda ipi göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için ocak ayını fırsat gören Kanarya, transferde hummalı bir çalışma içinde.

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Fenerbahçe gözünü ona dikti!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar listesine birçok yıldızı almıştı.

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