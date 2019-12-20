Fenerbahçe gözünü ona dikti!
Bu sezon kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, skora daha çok katkı yapan oyunculara yönelecek. Deniz, Moses, Ferdi ve Rodrigues'in gol ve asist performansından memnun olmayan Yanal, yönetime oca ayı transfer dönemi için ün
Ara transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu.
Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler, ocak ayı için işi sıkı tutuyor.
Sezon sonunda ipi göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için ocak ayını fırsat gören Kanarya, transferde hummalı bir çalışma içinde.