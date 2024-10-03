Fenerbahçe, Hollanda'dan beraberlikle dönüyor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Szymanski'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Jayden Oosterwolde'nin ceza sahası içinde kafa vuruşunda top kalenin üzerinden dışarı gitti.

23. dakikada topla buluşan En-Nesyri, pasını Tadic'e aktararak sol çaprazdan ceza sahasına koşu yaptı. Tadic burada bekletmeden pasını verirken topla buluşan En-Nesyri'nin sert şutunda kaleci Unnerstall gole izin vermedi.

24. dakikada Tadic'in ceza sahası içine pasında sol çaprazda topla buluşan Jayden Oosterwolde, dar açıdan yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak uzak köşeye açıldı.

29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topa buluşan Regeer'in uzak köşeye ortasında burada bulunan Vlap'ın kafayı vuruşunda yerden seken meşin yuvarlak kaleci Livakovic'in üzerinden ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada Lammers'in pasında topu alan Regeer, Amrabat'tan sıyrılarak ceza sahası içinde yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.