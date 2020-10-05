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  3. 05 Ekim 2020 01:07

Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, son olarak Diego Perotti'yi İstanbul'a getirirken, teknik direktör Erol Bulut Karagümrük maçı sonrası birkaç isimle daha görüştüklerini belirterek taraftarları heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, son olarak Diego Perotti'yi İstanbul'a getirirken, teknik direktör Erol Bulut Karagümrük maçı sonrası birkaç isimle daha görüştüklerini belirterek taraftarları heyecanlandırmıştı.

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Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!

Transferin bitmesine saatler kala sarı-lacivertlilerin hangi yıldızı kadrosuna katacağı merakla beklenirken, kulübün efsane ismi Tuncay Şanlı'dan flaş bir iddia geldi.

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Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!

Eski milli futbolcu, sarı-lacivertli takımın transfer gündemi hakkında TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe yönetimi bir 10 numara transferi düşünüyor" ifadesini kullandı.

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Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!

Peki Tuncay Şanlı'nın bahsettiği '10 numara' transferi kim? İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o adaylar:

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