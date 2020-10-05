Fenerbahçe için flaş transfer iddiası!
Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, son olarak Diego Perotti'yi İstanbul'a getirirken, teknik direktör Erol Bulut Karagümrük maçı sonrası birkaç isimle daha görüştüklerini belirterek taraftarları heyecanlandırmıştı.
Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe, son olarak Diego Perotti'yi İstanbul'a getirirken, teknik direktör Erol Bulut Karagümrük maçı sonrası birkaç isimle daha görüştüklerini belirterek taraftarları heyecanlandırmıştı.
Transferin bitmesine saatler kala sarı-lacivertlilerin hangi yıldızı kadrosuna katacağı merakla beklenirken, kulübün efsane ismi Tuncay Şanlı'dan flaş bir iddia geldi.
Eski milli futbolcu, sarı-lacivertli takımın transfer gündemi hakkında TRT Spor canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe yönetimi bir 10 numara transferi düşünüyor" ifadesini kullandı.