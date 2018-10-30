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  3. 30 Ekim 2018 15:54

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de Koeman'ın idmanda sık sık oyuncuları uyarması dikkat çekti.

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü

Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürürken, idmanda dikkat çeken görüntüler vardı...

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Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü

Cocu'nun yardımcılarından Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda tecrübeli ismin oyunu sık sık durdurup oyunculara uyarılarda bulunması dikkat çekti.

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Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisine hazırlayacak olan Koeman'ın ilk maçında alacağı sonuç ise şimdiden merak konusu ​

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Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe'nin bugünkü idmanı koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

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