Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de Koeman'ın idmanda sık sık oyuncuları uyarması dikkat çekti.
Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürürken, idmanda dikkat çeken görüntüler vardı...
Cocu'nun yardımcılarından Erwin Koeman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda tecrübeli ismin oyunu sık sık durdurup oyunculara uyarılarda bulunması dikkat çekti.
Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisine hazırlayacak olan Koeman'ın ilk maçında alacağı sonuç ise şimdiden merak konusu