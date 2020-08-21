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  3. 21 Ağustos 2020 13:20

Fenerbahçe iki yıldızını gözden çıkardı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe iki yıldızını gözden çıkardı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de bulunan Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe iki yıldızını gözden çıkardı

Son iki sezonu 6. ve 7. sırada tamamlayarak zirvenin bir hayli uzağında yer alan sarı-lacivertliler, 2020/2021 sezonunda kötü gidişatı tersine çevirmek istiyor.

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Fenerbahçe iki yıldızını gözden çıkardı

Bu amaçla transferde gözünü karartan Kanarya, resmen açıklanmasa da sportif direktörlük görevine futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nu getirdi.

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Fenerbahçe iki yıldızını gözden çıkardı

Takımın başına Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir grafik çizen Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertliler, genç çalıştırıcının görevine başlamasıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.

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