UEFA'nın sorusuna verilen yanıtlar olay oldu !
UEFA'nın Babel'in mi yoksa Slimani'nin mi daha çok gol atacağı sorusuna Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin verdiği yanıtlar olay oldu.
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabının altına yaptıkları paylaşımlar sosyal medyayı salladı!
UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Babel'in mi yoksa Slimani'nin mi daha çok gol atacağını sordu..
Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi
Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cevap görselde gözüküyor" diyerek güneş gözlüklü emoji paylaştı.