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  3. 10 Eylül 2018 13:43

UEFA'nın sorusuna verilen yanıtlar olay oldu !

UEFA'nın Babel'in mi yoksa Slimani'nin mi daha çok gol atacağı sorusuna Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin verdiği yanıtlar olay oldu.

UEFA'nın sorusuna verilen yanıtlar olay oldu !

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabının altına yaptıkları paylaşımlar sosyal medyayı salladı!


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UEFA'nın sorusuna verilen yanıtlar olay oldu !

UEFA Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Babel'in mi yoksa Slimani'nin mi daha çok gol atacağını sordu..

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UEFA'nın sorusuna verilen yanıtlar olay oldu !

Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi

Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cevap görselde gözüküyor" diyerek güneş gözlüklü emoji paylaştı.


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UEFA'nın sorusuna verilen yanıtlar olay oldu !

Beşiktaş'ın cevabı ise, "Onu değil bunu kullanın" diyerek Babel'in emojisini paylaştı.

İşte o konuşma:

UEFA: "UEFA Avrupa Ligi'nde hangisi daha çok gol atar? Slimani mi yoksa Babel mi?"

Fenerbahçe: "Görünüşe göre cevap fotoğrafta."

Beşiktaş: "Normal gözlük kullanın, güneş gözlüğü değil."

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