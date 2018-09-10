UEFA'nın sorusuna verilen yanıtlar olay oldu !

Beşiktaş'ın cevabı ise, "Onu değil bunu kullanın" diyerek Babel'in emojisini paylaştı.



İşte o konuşma:



UEFA: "UEFA Avrupa Ligi'nde hangisi daha çok gol atar? Slimani mi yoksa Babel mi?"



Fenerbahçe: "Görünüşe göre cevap fotoğrafta."



Beşiktaş: "Normal gözlük kullanın, güneş gözlüğü değil."

