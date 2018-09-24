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  3. 24 Eylül 2018 12:15

Süper Lig'de 1,4 milyarlık derbi !

F.Bahçe'nin 91.9, Beşiktaş'ın da 91.4 milyon Euro kadro değeri var. Sarı-Lacivertli takımda Slimani 18 milyon Euro'yla en pahalı oyuncu durumunda. Kartal'da ise Adem Ljajic 13 milyon Euro'yla en değerli futbolcu.

Süper Lig'de 1,4 milyarlık derbi !

Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. 2 takımın da galip gelmekten başka hedefi yok.

(Takvim)

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Süper Lig'de 1,4 milyarlık derbi !

Derbi öncesi iki takımı da değer olarak tartıya koyduğumuzda Sarı-Lacivertli futbolcuların toplam değeri 91.90 milyon Euro'yu bulurken Beşiktaş'ın değeri 91.45 milyon Euro.

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Süper Lig'de 1,4 milyarlık derbi !

2 takımın toplam değeri 183.35 milyon Euro olurken bu rakam Türk parası olarak 1.4 milyar lira ediyor.

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Süper Lig'de 1,4 milyarlık derbi !

AYEW 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de en pahalı futbolcu 18 milyon Euro ile Slimani. Cezayirli yıldızı 15 milyon Euro ile bir başka transfer Ayew takip ediyor. 2 oyuncuyu Reyes ve Benzia 5'er milyon Euro ile izliyor. Alper de 4 milyon Euro ile en değerli 5. oyuncu.

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