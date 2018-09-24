Süper Lig'de 1,4 milyarlık derbi !
F.Bahçe'nin 91.9, Beşiktaş'ın da 91.4 milyon Euro kadro değeri var. Sarı-Lacivertli takımda Slimani 18 milyon Euro'yla en pahalı oyuncu durumunda. Kartal'da ise Adem Ljajic 13 milyon Euro'yla en değerli futbolcu.
Fenerbahçe ile Beşiktaş bugün çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. 2 takımın da galip gelmekten başka hedefi yok.
(Takvim)
Derbi öncesi iki takımı da değer olarak tartıya koyduğumuzda Sarı-Lacivertli futbolcuların toplam değeri 91.90 milyon Euro'yu bulurken Beşiktaş'ın değeri 91.45 milyon Euro.
2 takımın toplam değeri 183.35 milyon Euro olurken bu rakam Türk parası olarak 1.4 milyar lira ediyor.