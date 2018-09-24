Süper Lig'de 1,4 milyarlık derbi !

AYEW 15 MİLYON EURO



Fenerbahçe'de en pahalı futbolcu 18 milyon Euro ile Slimani. Cezayirli yıldızı 15 milyon Euro ile bir başka transfer Ayew takip ediyor. 2 oyuncuyu Reyes ve Benzia 5'er milyon Euro ile izliyor. Alper de 4 milyon Euro ile en değerli 5. oyuncu.

