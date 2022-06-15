Fenerbahçe Jesus yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.
Samandıra Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda bulunan ve izinli futbolcuların yanı sıra sakatlık ve tedavi süreci devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo katılmadı.
Antrenman öncesinde takımla bir toplantı gerçekleştiren Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı.
Sahada gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Lincoln Henrique de sarı-lacivertli takımla ilk kez çalıştı. Antrenmanda genç oyuncular dışında kalan isimler yoyo testinden geçirildi.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'un teknik ekibi de netlik kazandı. Mehmet Aurellio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına anlattı.