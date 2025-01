Fenerbahçe Kadıköy'de 1 puana razı oldu

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

26. dakikada sağ taraftan Çağlar Söyüncü’yü çalımlayıp ceza sahası içine giren Sael Kumbedi'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Djiku’nun müdahalesiyle kornere gitti.

27. dakikada Cherki’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mikautadze’nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

35. dakikada Sebastian Szymanski’nin sol kanattan ortasında ceza yayında topu alan Fred’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

39. dakikada kaleci Lucas Perri’nin uzun pasında kendi ceza sahası içinde topu alan Çağlar Söyüncü’nün hemen verdiği pas kısa düştü. Burada topu alan Tolisso’nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.

44. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat’ın uzun pasında orta sahada Niakhate'den seken topu alan Youssef En-Nesyri ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.

45+6. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan hızlı atağında Niakhate'nin, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Simone Sozza, Niakhate'ye direkt kırmızı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Simone Sozza, Niakhate'nin kırmızı kartını iptal edip sarı kart gösterdi.