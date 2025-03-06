Fenerbahçe Kadıköy'de yenilip turu Glasgow'a bıraktı...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler İskoçya'ya dezavantajla gidiyor.
Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers'ı konuk etti.
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Sarı-lacivertliler, ilk yarıda birçok pozisyondan yararlanamazken kalesinde 2 gol gördü.
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Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı sonrası oyuna giren Alexander Djiku, 30. dakikada Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydetti.
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Mücadelenin ikinci yarısında teknik heyetin hamlelerine rağmen kalesinde tehlikeler yaşayan Kanarya, 81'de Vaclav Cerny'nin golüne engel olamadı.
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