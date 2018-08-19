Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!
Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi... Bu bölgede stoper orijinli Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Yiğithan Güveli'ye sahip olan Kanarya ihtiyaç halinde Josef de Souza ile Mehmet Topal'ı da kaydırabiliyor.
Ancak Topal ve Josef savunmada oynadıklarında hem orta sahanın direnci düşüyor hem de bu iki isim ciddi pozisyon hataları yapıyor.
Neustadter'den de memnun olmayan Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile görüşme yaparak transfer yapılmasını istedi.