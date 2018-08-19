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  3. 19 Ağustos 2018 10:55

Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!

Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!

Sarı-lacivertlilerde gündem stoper transferi... Bu bölgede stoper orijinli Martin Skrtel, Roman Neustadter ve Yiğithan Güveli'ye sahip olan Kanarya ihtiyaç halinde Josef de Souza ile Mehmet Topal'ı da kaydırabiliyor.

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Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!

Ancak Topal ve Josef savunmada oynadıklarında hem orta sahanın direnci düşüyor hem de bu iki isim ciddi pozisyon hataları yapıyor.

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Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!

Neustadter'den de memnun olmayan Cocu, sportif direktör Damien Comolli ile görüşme yaparak transfer yapılmasını istedi.

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Fenerbahçe Kamil Glik için düğmeye bastı!

Comolli'ye Monaco'da forma giyen Kamil Glik'in adını verdi. Fransız futbol adamı kısa süre içinde Monaco ile masaya oturacak.

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