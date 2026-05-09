Fenerbahçe Konya'da kazandı, Devler Ligi biletini kaptı
Süper Lig'de heyecan dolu 33. hafta sonuçlarıyla Avrupa tablosu netleşti. Konyaspor deplasmanında Fred (2) ve Archie Brown’un golleriyle 3-0 kazanan Fenerbahçe, ligi ikinci sırada bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmayı garantiledi. Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettiği haftada, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın sıralamadaki yerleri de belli oldu.
Kaynak: İHA
Galatasaray’ın aynı hafta şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte, ligin zirve hattındaki düğüm tamamen çözüldü.
Konya deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan sarı-lacivertliler, maça oldukça hızlı başladı. 13. dakikada orta sahada kazanılan topta Fred, şık bir sürüşle ceza sahasına girerek takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda baskısını sürdüren Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elinde tutarak soyunma odasına avantajlı gitti.
