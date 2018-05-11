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  3. 11 Mayıs 2018 11:50

Kupa finali sonrası caps çılgınlığı !

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin kupayı Akhisarspor'a kaptırmasının ardından sosyal medyada bir çok caps paylaşıldı. İşte onlardan bazıları...

Kupa finali sonrası caps çılgınlığı !

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Kupa finali sonrası caps çılgınlığı !

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Kupa finali sonrası caps çılgınlığı !

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Kupa finali sonrası caps çılgınlığı !

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