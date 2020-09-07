Fenerbahçe Lazio ile anlaştı!
Bu sezon yaptığı transferlerle yaza damga vuran Fenerbahçe, mali fon sağlamak adına Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmak için uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor.
Bu sezon yaptığı transferlerle yaza damga vuran Fenerbahçe, mali fon sağlamak adına Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmak için uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor.
Bilindiği üzere Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Muriqi transferini mutlaka bitirmek istiyor. Kosovalı golcü de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İtalyan kulübünde oynamak istediğini ifade etmişti.
Fenerbahçe'nin Lazio'dan 20 milyon euro nakit talep etmesi, bu zamana kadar Muriqi'nin satışındaki en büyük engel olduğu ifade edildi. İtalyanlar, Lazio'nun transfer için özel bir strateji izlediğini vurguladı.