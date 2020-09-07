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  3. 07 Eylül 2020 01:29

Fenerbahçe Lazio ile anlaştı!

Bu sezon yaptığı transferlerle yaza damga vuran Fenerbahçe, mali fon sağlamak adına Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmak için uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe Lazio ile anlaştı!

Bu sezon yaptığı transferlerle yaza damga vuran Fenerbahçe, mali fon sağlamak adına Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmak için uzun süredir görüşmelerini sürdürüyor.

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Fenerbahçe Lazio ile anlaştı!

Bilindiği üzere Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, Muriqi transferini mutlaka bitirmek istiyor. Kosovalı golcü de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İtalyan kulübünde oynamak istediğini ifade etmişti.

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Fenerbahçe Lazio ile anlaştı!

Fenerbahçe'nin Lazio'dan 20 milyon euro nakit talep etmesi, bu zamana kadar Muriqi'nin satışındaki en büyük engel olduğu ifade edildi. İtalyanlar, Lazio'nun transfer için özel bir strateji izlediğini vurguladı.

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Fenerbahçe Lazio ile anlaştı!

Corrieredellosport, konu ile ilgili yazdığı haberde bu transfere ilişkin tüm ayrıntıları okuyucularıyla paylaştı. İşte o haber;

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