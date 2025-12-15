Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı!
Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 yenerek üst üste yaşadığı beraberliklerin ardından 2 maç sonra hanesine 3 puanı yazdırdı. Süper Lig'in ilk 16 haftasını yenilgisiz geçen Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca, Mert Müldür ve Marco Asensio kaydetti.
Kaynak: İHA
Sarı-lacivertliler Talisca’nın 2, Mert Müldür ve Marco Asensio'nun da 1'er golüyle galibiyete uzandı.
Tedesco’nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 36’ya yükselterek yeniden 2. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe, Süper Lig’de tek namağlup takım olarak bulunuyor.
