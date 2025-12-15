  1. Anasayfa
  4. Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı!

Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı!

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 yenerek üst üste yaşadığı beraberliklerin ardından 2 maç sonra hanesine 3 puanı yazdırdı. Süper Lig'in ilk 16 haftasını yenilgisiz geçen Fenerbahçe'nin gollerini Anderson Talisca, Mert Müldür ve Marco Asensio kaydetti.

Kaynak: İHA
Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı! - Resim: 1

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor’u 4-0 yendi. 

Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı! - Resim: 2

Sarı-lacivertliler Talisca’nın 2, Mert Müldür ve Marco Asensio'nun da 1'er golüyle galibiyete uzandı. 

Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı! - Resim: 3

Tedesco’nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 36’ya yükselterek yeniden 2. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe, ligde 2 maç sonra kazandı; zirve takibinde hata yapmadı! - Resim: 4

Fenerbahçe, Süper Lig’de tek namağlup takım olarak bulunuyor.

