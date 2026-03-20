Fenerbahçe Medicana'dan Şampiyonlar Ligi'ne altın setle veda
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda dün gece kelimenin tam anlamıyla bir voleybol resitali sunuldu. Fenerbahçe Medicana, İtalyan devi Scandicci karşısında sergilediği muazzam geri dönüşle maçı altın sete taşımayı başarsa da, altın setle veda etti
2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe Medicana, sahasında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'yi ağırladı. İlk maçın dezavantajıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, muazzam bir taraftar desteğiyle rakibini 3-1 mağlup ederek turu "altın set"e taşımayı başardı.
Karşılaşma oldukça gergin ve yüksek tempoda başladı. İlk seti 32-30 gibi rekor bir skorla alan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elden bırakmadı. Melissa Vargas ve Fedorovtseva'nın etkili hücumlarına kaptan Eda Erdem’in blokları eklenince, Fenerbahçe maçı 3-1 kazanarak umutlarını altın sete sakladı. 15 sayı üzerinden oynanan altın sette büyük bir çekişme yaşandı. Saha değişimine önde giren temsilcimiz, setin son bölümünde Antropova’nın etkili servislerine engel olamadı. Altın seti 15-13 kaybeden Fenerbahçe Medicana, taraftarının yoğun alkışları eşliğinde Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Olivier Guillet (Fransa), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Bedart-Ghani, Ana Cristina, Arelya)
Scandicci: Bechis, Skinner, Nwakalor, Antropova, Bosetti, Weitzel, Castillo (L) (Ruddins, Mancini, Franklin)
Setler: 32-30, 25-29, 25-13, 27-25
Altın set: 13-15
Süre: 136 dakika