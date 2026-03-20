Fenerbahçe Medicana'dan Şampiyonlar Ligi'ne altın setle veda

Karşılaşma oldukça gergin ve yüksek tempoda başladı. İlk seti 32-30 gibi rekor bir skorla alan Fenerbahçe, oyunun kontrolünü elden bırakmadı. Melissa Vargas ve Fedorovtseva'nın etkili hücumlarına kaptan Eda Erdem’in blokları eklenince, Fenerbahçe maçı 3-1 kazanarak umutlarını altın sete sakladı. 15 sayı üzerinden oynanan altın sette büyük bir çekişme yaşandı. Saha değişimine önde giren temsilcimiz, setin son bölümünde Antropova’nın etkili servislerine engel olamadı. Altın seti 15-13 kaybeden Fenerbahçe Medicana, taraftarının yoğun alkışları eşliğinde Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.