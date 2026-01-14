  1. Anasayfa
Fenerbahçe Medicana'nın sultanları Igor Gorgonzola Novara'yı devirdi

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4’üncü maçında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’yı 3-2 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Kaynak: DHA
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 4’üncü maçında İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola Novara’yı ağırlayan Fenerbahçe Medicana rakibini 20-25, 25-22, 25-12, 20-25 ve 15-10 set sayılarıyla yendi. 

Fenerbahçe Medicana bu skorla CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda namağlup liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe Medicana, gruptaki 5’inci maçında 29 Ocak’ta Benfica ile deplasmanda karşılaşacak.

