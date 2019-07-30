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  3. 30 Temmuz 2019 13:50

Fenerbahçe Münih'te böyle karşılandı! Dikkat çeken görüntü...

Audi Cup için Almanya'nın Münih kentine giden Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlarca coşkuyla karşılanırken, dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. .

Fenerbahçe Münih'te böyle karşılandı! Dikkat çeken görüntü...

Audi Cup için Almanya'nın Münih kentine gelen Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

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Fenerbahçe Münih'te böyle karşılandı! Dikkat çeken görüntü...

Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar yaptıkları tezahüratlarla karşıladı.

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Fenerbahçe Münih'te böyle karşılandı! Dikkat çeken görüntü...

Taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan Fenerbahçe kafilesinde, Başkan Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu'na çiçek takdim edildi.

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Fenerbahçe Münih'te böyle karşılandı! Dikkat çeken görüntü...

Comoli, Hasan Ali ve Vedat Muric'e büyük ilgi gösterilirken Ersun Yanal'ın gergin görünmesi dikkat çekti.

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