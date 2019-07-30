Fenerbahçe Münih'te böyle karşılandı! Dikkat çeken görüntü...
Audi Cup için Almanya'nın Münih kentine giden Fenerbahçe, sarı lacivertli taraftarlarca coşkuyla karşılanırken, dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. .
Audi Cup için Almanya'nın Münih kentine gelen Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar yaptıkları tezahüratlarla karşıladı.
Taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan Fenerbahçe kafilesinde, Başkan Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu'na çiçek takdim edildi.