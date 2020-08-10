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EŞİNE ADRESE TESLİM KADRO AÇAN REKTÖRÜN CEZASI KESİLDİ!
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  3. 10 Ağustos 2020 15:10

Fenerbahçe Muriqi'nin yerine Senegalli golcüyü alıyor!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kısa süre önce Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı açıklayarak büyük bir heyecan yaratmıştı.

Fenerbahçe Muriqi'nin yerine Senegalli golcüyü alıyor!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kısa süre önce Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı açıklayarak büyük bir heyecan yaratmıştı.

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Fenerbahçe Muriqi'nin yerine Senegalli golcüyü alıyor!

Bununla beraber forvet hattında da değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilerin 20-25 milyon euro arasında bir rakama Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satması bekleniyor.

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Fenerbahçe Muriqi'nin yerine Senegalli golcüyü alıyor!

Kosovalı'nın ayrılma ihtimaline karşın birçok golcüyle görüşen Kanarya, Smolov ve Seferovic gibi isimlerle temasa geçmişti.

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Fenerbahçe Muriqi'nin yerine Senegalli golcüyü alıyor!

Ancak İngiliz basını, Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir başka yıldızı manşetlerine taşıdı.

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