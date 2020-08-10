Fenerbahçe Muriqi'nin yerine Senegalli golcüyü alıyor!
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kısa süre önce Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı açıklayarak büyük bir heyecan yaratmıştı.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, kısa süre önce Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Mert Hakan Yandaş'ı açıklayarak büyük bir heyecan yaratmıştı.
Bununla beraber forvet hattında da değişikliğe gitmesi beklenen sarı lacivertlilerin 20-25 milyon euro arasında bir rakama Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satması bekleniyor.
Kosovalı'nın ayrılma ihtimaline karşın birçok golcüyle görüşen Kanarya, Smolov ve Seferovic gibi isimlerle temasa geçmişti.