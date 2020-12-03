Fenerbahçe Onyekuru için atağa kalktı

D'Avila'nın, "Henry'nin ilk tercihi Galatasaray. Ancak Monaco onu bu kez bonservisiyle satmak istiyor. İkna edici bir teklif sunarsanız, Fenerbahçe'ye de 'hayır' demez" diyerek sarı-lacivertl takıma bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.