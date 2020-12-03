  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Aralık 2020 12:10

Fenerbahçe Onyekuru için atağa kalktı

Bu sezon yaptığı 18 transfere rağmen hücum hattından istenen performansı alamayan Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru için nabız yokladığı iddia edildi.

Fenerbahçe Onyekuru için atağa kalktı

Bu sezon yaptığı 18 transfere rağmen hücum hattından istenen performansı alamayan Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru için nabız yokladığı iddia edildi.

1/ 8
Fenerbahçe Onyekuru için atağa kalktı

Galatasaray'ın da tekrar kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertli yöneticilerin de D'Avila ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor.

2/ 8
Fenerbahçe Onyekuru için atağa kalktı

D'Avila'nın, "Henry'nin ilk tercihi Galatasaray. Ancak Monaco onu bu kez bonservisiyle satmak istiyor. İkna edici bir teklif sunarsanız, Fenerbahçe'ye de 'hayır' demez" diyerek sarı-lacivertl takıma bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.

3/ 8
Fenerbahçe Onyekuru için atağa kalktı

MUTLU DEĞİL Galatasaray'ın Onyekuru'nun haklarınının yüzde 50'sini almak için Monaco'ya 3 milyon euro teklif ettiği konuşuluyor.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM