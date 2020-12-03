Fenerbahçe Onyekuru için atağa kalktı
Bu sezon yaptığı 18 transfere rağmen hücum hattından istenen performansı alamayan Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru için nabız yokladığı iddia edildi.
Bu sezon yaptığı 18 transfere rağmen hücum hattından istenen performansı alamayan Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru için nabız yokladığı iddia edildi.
Galatasaray'ın da tekrar kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, İstanbul'a gelmişti. Sarı-lacivertli yöneticilerin de D'Avila ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor.
D'Avila'nın, "Henry'nin ilk tercihi Galatasaray. Ancak Monaco onu bu kez bonservisiyle satmak istiyor. İkna edici bir teklif sunarsanız, Fenerbahçe'ye de 'hayır' demez" diyerek sarı-lacivertl takıma bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.