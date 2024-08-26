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  4. Fenerbahçe, Rize'de gol olup yağdı: Çaykur Rizespor: 0- Fenerbahçe: 5

Fenerbahçe, Rize'de gol olup yağdı: Çaykur Rizespor: 0- Fenerbahçe: 5

Trendyol Süper Ligin 3. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Rize'de gol olup yağdı: Çaykur Rizespor: 0- Fenerbahçe: 5 - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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Fenerbahçe, Rize'de gol olup yağdı: Çaykur Rizespor: 0- Fenerbahçe: 5 - Resim: 2

 Sarı-lacivertliler Fred'in 3, Dzeko ve Alikulov'un kendi kalesine attığı gollerle 3 puana uzandı.Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrılırken, puanını 7'ye yükseltti.

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Fenerbahçe, Rize'de gol olup yağdı: Çaykur Rizespor: 0- Fenerbahçe: 5 - Resim: 3

Son yıllarda Rize ekibine karşı büyük üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Rize ekibi 7 gole imza attı.

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Fenerbahçe, Rize'de gol olup yağdı: Çaykur Rizespor: 0- Fenerbahçe: 5 - Resim: 4

Kaptan Edin Dzeko, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 53. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, dar açıdan meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ikinci golünü kaydetti.

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