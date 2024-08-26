Fenerbahçe, Rize'de gol olup yağdı: Çaykur Rizespor: 0- Fenerbahçe: 5
Trendyol Süper Ligin 3. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşırken sahadan 5-0 galip ayrıldı.
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Sarı-lacivertliler Fred'in 3, Dzeko ve Alikulov'un kendi kalesine attığı gollerle 3 puana uzandı.Sarı-lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrılırken, puanını 7'ye yükseltti.
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Son yıllarda Rize ekibine karşı büyük üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, 10'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 11 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 36 gol atarken, Rize ekibi 7 gole imza attı.
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Kaptan Edin Dzeko, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 53. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, dar açıdan meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ikinci golünü kaydetti.
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