Fenerbahçe, Stuttgart'ı devirdi: Tek golle 3 puanı kaptı!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü hafta maçında sahasında ağırladığı Alman ekibi Stuttgart’ı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 6 yaptı.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.45’te başlayan mücadelede Danimarka Futbol Federasyonu’ndan Jakob Kahlet düdük çaldı. Jakob Kehlet’in yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Dennis Wollenberg Rasmussen üstlendi.
Ev sahibi Fenerbahçe, “Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri” ilk 11’iyle yer aldı.
Konuk ekip Stuttgart ise “Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannous” 11’iyle başladı.
Maçın ilk 20 dakikasında iki takım da net gol pozisyonu bulamadı. Fenerbahçe, 31’inci dakikada penaltı kazandı.
