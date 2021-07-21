Fenerbahçe, Süper Lig'in golcüsünün peşinde
Fenerbahçe'nin, Hatayspor'da geçtiğimiz sezon Süper Lig gol kralı olan Gabonlu Aaron Boupendza'yı transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüğü iddia edildi.
Gabon medyasından Gabon Media Time'ın haberine göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Avrupa kulüpleriyle yarışta.
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Habere göre Atalanta, Fiorentina, Watford, Lyon ve Celtic, Hatayspor ile bir sene daha sözleşmesi olan oyuncuyu transfer etmek isteyen diğer kulüpler.
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Geçtiğimiz yaz Fransız ekibi Bordeaux'tan Hatayspor'a bedelsiz transfer olan Boupendza, gösterdiği performansla büyük kulüplerin gözdesi haline gelmişti.
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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gol kralı olan Boupendza, 36 maçta 22 gol kaydetmişti.
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