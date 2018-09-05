Fenerbahçe taraftarından kadro isyanı !
Fenerbahçe'nin bugün açıklanan UEFA Avrupa Ligi kadrosunun ardından taraftar sosyal medyadan kadroya alınan ve alınmayan oyuncalar ile ilgili isyan etti.
Fenerbahçe’nin bugün açıklanan UEFA Avrupa Lig’i kadrosu sosyal medya üzerinden sarı – lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Fenerbahçeli taraftarlar Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’nun Mehmet Ekici’yi neden kadroya almadığını sorgularken, Aatif Chahechouhe’nun kadroda yer almasına tepki gösterdiler.
Hollandalı teknik adam bu sezon transfer edilen Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Carlos Kameni, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Roberto Soldado ve Ozan Tufan’a kadroda yer vermedi.
İşte Fenerbahçe taraftarlarının Phillip Cocu’ya sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkilerden bazıları: