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  3. 05 Eylül 2018 14:28

Fenerbahçe taraftarından kadro isyanı !

Fenerbahçe'nin bugün açıklanan UEFA Avrupa Ligi kadrosunun ardından taraftar sosyal medyadan kadroya alınan ve alınmayan oyuncalar ile ilgili isyan etti.

Fenerbahçe taraftarından kadro isyanı !

Fenerbahçe’nin bugün açıklanan UEFA Avrupa Lig’i kadrosu sosyal medya üzerinden sarı – lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Fenerbahçeli taraftarlar Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’nun Mehmet Ekici’yi neden kadroya almadığını sorgularken, Aatif Chahechouhe’nun kadroda yer almasına tepki gösterdiler.

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Fenerbahçe taraftarından kadro isyanı !

Hollandalı teknik adam bu sezon transfer edilen Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci’nin yanı sıra Carlos Kameni, Nabil Dirar, Mehmet Ekici, Roberto Soldado ve Ozan Tufan’a kadroda yer vermedi.

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Fenerbahçe taraftarından kadro isyanı !

İşte Fenerbahçe taraftarlarının Phillip Cocu’ya sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkilerden bazıları:

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Fenerbahçe taraftarından kadro isyanı !

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