Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için adayını buldu
Yeni hocayla ilgili çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde dikkat çeken bir isim gündeme geldi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'de sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüple ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
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Geçtiğimiz günlerde Vitesse'nin teknik direktörü Thomas Letsch ile anlaşıldığı iddia edilmiş, Alman teknik adamın yardımcılığını da eski Fenerbahçeli Claudio Maldonado'nun yapacağı iddia edilmişti.
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Yaşanan bu gelişmelerin ardından bir başka iddia ise İtalya'dan geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgiye göre Fenerbahçe, İsviçreli ünlü teknik adam Lucien Favre ile bir görüşme gerçekleştirdi.
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Sarı-lacivertlilerin, 63 yaşındaki teknik adama 2 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtilirken, resmi bir anlaşmanın henüz yapılmadığı aktarıldı.
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