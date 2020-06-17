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  3. 17 Haziran 2020 09:36

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, müsabaka bitiminde Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Parmak ile tartışma yaşadı. Altay, Parmak'a yaşanan olay sonrası "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası'na Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak veda eden Fenerbahçe'de maçın sonunda sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Parmak arasında tartışma yaşandı.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı

Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak'a "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" diyerek çıkıştı. 

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı

Daha sonra Fenerbahçe teknik heyeti Altay'ı soyunma odasına götürdü.

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı

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