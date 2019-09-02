Fenerbahçe Trabzonspor'u yine yenemedi, Ali Koç çıldırdı
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilere yıllardır İstanbul'da kaybetmeyen Trabzonspor, bir kez daha sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç içinde adeta çıldıran Ali Koç'un gör
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilere yıllardır İstanbul'da kaybetmeyen Trabzonspor, bir kez daha sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç içinde adeta çıldıran Ali Koç'un görüntüleri sosyal medyayı salladı.
Başkanlık görevine geldiği günden bu yana Fenerbahçe'nin tüm maçlarını yerinde takip eden başkan Ali Koç, Trabzonspor beraberliğine oldukça üzüldü.