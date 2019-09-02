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  3. 02 Eylül 2019 10:15

Fenerbahçe Trabzonspor'u yine yenemedi, Ali Koç çıldırdı

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilere yıllardır İstanbul'da kaybetmeyen Trabzonspor, bir kez daha sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç içinde adeta çıldıran Ali Koç'un gör

Fenerbahçe Trabzonspor'u yine yenemedi, Ali Koç çıldırdı

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilere yıllardır İstanbul'da kaybetmeyen Trabzonspor, bir kez daha sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç içinde adeta çıldıran Ali Koç'un görüntüleri sosyal medyayı salladı.

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Fenerbahçe Trabzonspor'u yine yenemedi, Ali Koç çıldırdı

Fenerbahçe sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Fenerbahçe Trabzonspor'u yine yenemedi, Ali Koç çıldırdı

Başkanlık görevine geldiği günden bu yana Fenerbahçe'nin tüm maçlarını yerinde takip eden başkan Ali Koç, Trabzonspor beraberliğine oldukça üzüldü.

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Fenerbahçe Trabzonspor'u yine yenemedi, Ali Koç çıldırdı

Karşılaşmayı tribünden takip eden sarı-lacivertlilerin patronunun, pozisyonlar sırasında yaşadığı heyecan ekranlara yansıdı.

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