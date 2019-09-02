Fenerbahçe Trabzonspor'u yine yenemedi, Ali Koç çıldırdı

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilere yıllardır İstanbul'da kaybetmeyen Trabzonspor, bir kez daha sahadan 1 puanla ayrıldı. Maç içinde adeta çıldıran Ali Koç'un görüntüleri sosyal medyayı salladı.