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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU
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  3. 20 Aralık 2019 17:00

Kanarya gözünü ona dikti

Bu sezon kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, skora daha çok katkı yapan oyunculara yönelecek. Deniz, Moses, Ferdi ve Rodrigues'in gol ve asist performansından memnun olmayan Yanal, yönetime ocak ayı transfer dönemi için ü

Kanarya gözünü ona dikti

Ara transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu.

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Kanarya gözünü ona dikti

Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler, ocak ayı için işi sıkı tutuyor.

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Kanarya gözünü ona dikti

Sezon sonunda ipi göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için ocak ayını fırsat gören Kanarya, transferde hummalı bir çalışma içinde.

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Kanarya gözünü ona dikti

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar listesine birçok yıldızı almıştı.

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