Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı

Ayew ve Slimani'nin geçmişine ve kalitesine hiç kimse laf etmiyordu. Ancak takımın 1. santrforu diye alınan Slimani, bir önceki sezonu 1 gol ve 2 asist ile tamamlamıştı. Ayew'in durumu ise biraz daha iyiydi. Kanat oyuncusu olmasına karşın Ganalı futbolcu 3 gol ve 4 asist yapmıştı ama yine de kötü bir sezon geçirdiği herkes tarafından biliniyordu.