Fenerbahçe transferde 80 milyonu bidonlara yatırdı
Sezon başında transferde geç kalan, Benfica ile oyanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına santrforsuz çıkan Fenerbahçe'de sonrasında art arda transferler gelmeye başladı.
ADI VAR AMA TADI YOK
Tabii bu arada hatrı sayılır bonservis bedelleriyle satılan Josef de Souza ve Giuliano'nun ardından herkes bu oyuncuların yerine daha kaliteli oyuncuların alınmasını ya da kiralanmasını bekliyordu. Alınan futbolcuların bazıları isim yapmış olsa da bir önceki sezonki istatistikleri kafaları karıştırıyordu.
Ayew ve Slimani'nin geçmişine ve kalitesine hiç kimse laf etmiyordu. Ancak takımın 1. santrforu diye alınan Slimani, bir önceki sezonu 1 gol ve 2 asist ile tamamlamıştı. Ayew'in durumu ise biraz daha iyiydi. Kanat oyuncusu olmasına karşın Ganalı futbolcu 3 gol ve 4 asist yapmıştı ama yine de kötü bir sezon geçirdiği herkes tarafından biliniyordu.
Fransa'dan kiralanan Benzia'nın yeteneği hakkında olumlu referanslar gelse de bir 10 numara için 1 gol ve 5 asistlik istatistik kocaman bir soru işareti olarak duruyordu. Reyes'in transferini hiç kimse anlamadı. 50 kez Meksika Milli Taıkım forması giymiş olsa da bir önceki sezonu sakatlıklarla boğuşarak geçirdi ve sadece 12 maçta oynamıştı.
BU İŞTE BİR HATA VAR!
Reyes'in bu maçlardaki 2 gol, 1 asistlik performansı ise son derece ironikti. Çünkü santrfor diye alınan Slimani'den fazla gol atmıştı. İlk yarı boyunca Slimani, Reyes ve Benzia müthiş bir hayal kırıklığı olurken, Ayew zaman zaman kendini gösterse de beklentileri karşılayamadı. Giuliano ile Josef'in kıymeti ise gittikten sonra anlaşıldı.