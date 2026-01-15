Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı tek golle yendi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren golü 82. dakikada Anderson Talisca kaydetti.
Fenerbahçe, C Grubu'nda Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Talisca’nın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
26. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Szymanski’nin pasında toplu buluşan Nene, Duran’a bıraktı. Bu oyuncu altıpasın üzerinde Sedat Komi’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Turgut Doman, penaltı noktasını gösterdi. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Doman, penaltıyı iptal etti.
40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Oğuz Aydın’ın vuruşunda kaleci Beytullah Buğra İpek meşin yuvarlağı kornere çeldi.